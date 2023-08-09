Орангутану Бату из Новосибирского зоопарка исполнилось 24 года. С днем рождения любимца публики в зверинце поздравили 8 августа.

— Бату — настоящая звезда зоопарка, которому удалось завоевать сердца многих посетителей своим умом, харизмой и находчивостью. Именно он придумал этот оригинальный способ выпрашивать вкусности у посетителей зоопарка. Бату ловко спускает гостям зоопарка веревки, которые выдергивает из канатов, чтобы они привязывали к ним угощения, — рассказали в зоопарке. — Но посторонние предметы и еда могут нанести вред животным, поэтому эти импровизированные «удочки» у орангутана периодически изымаются. Наш хитрец это тоже понял и при появлении работников зоопарка ловко их прячет.

Бату родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, а в 2008 году был перевезен в Новосибирск. А шесть лет назад у Бату появилась подружка Мишель — и ни стали счастливой парой. Находчивый орангутан и ее успел обучить секретной технологии изготовления «удочек».

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