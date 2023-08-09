В Новосибирске мотоциклиста, которого сбила иномарка, доставили в больницу

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на улице Карла Маркса. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на улице Карла Маркса. Напомним, там иномарка сбила мотоциклиста. Авария случилась вечером 8 августа.

— 30-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал по улице Карла Маркса, поворачивая налево он столкнулся с попутным мотоциклом «Кавасаки», за рулем которого был 34-летний водитель, который обгонял машину по встречной полосе, после чего «Фольксваген» врезался в «Мерседес», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла — его доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал наряд ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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