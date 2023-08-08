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НовостиОбщество8 августа 2023 15:05

В Новосибирске в небе появилась внезапная радуга: она могла появиться из-за невидимого дождя

В Новосибирске в небе появилась внезапная радуга
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в небе появилась внезапная радуга.

В Новосибирске в небе появилась внезапная радуга.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске в небе появилась внезапная радуга. Ее заметили люди вечером во вторник, 8 августа. Людей природное явление удивило: ведь дождя на улице не было.

— Заметили в небе радугу, хотя на улице сухо, никакого дождя не было, — рассказали КП-Новосибирск горожане.

Как оказалось, такая неожиданная радуга могла появится в небе из-за дождя — только люди его могли не заметить. Дело в том, что есть такая разновидность осадков, как вирга: это когда дождь испаряется еще до того, как падает на землю. Иногда его можно заметить в виде размытого пятна над облаком.

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