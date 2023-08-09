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НовостиОбщество9 августа 2023 0:00

Солнце и +26 градусов обещают в Новосибирске 9 августа

9 августа в Новосибирске будет +26 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Последние жаркие деньки - успейте застать солнце!

Последние жаркие деньки - успейте застать солнце!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе остаются последние жаркие дни. 9 августа по прогнозу новосибирских синоптиков ночью будет +14…+16 градусов, в пригороде +11…+13. Днем +24…+26.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью похолодает заметнее, до +11…+16, местами +5…+10. Днем обещают жару до +22…+27 градусов и солнце. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северу региона местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами туманы.

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