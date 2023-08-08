В Новосибирске полиция ищет школьницу, избившую сверстницу на глазах у друзей

В полиции прокомментировали драку подростков в Заельцовском районе Новосибирска.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В полиции прокомментировали драку подростков в Заельцовском районе Новосибирска. Напомним, о произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях, засняв разборки на видео.
— 7 августа в полицию поступило сообщение от граждан, проживающих в Заельцовском районе Новосибирска о противоправных действиях подростков в одном из дворов. По прибытию на указанный адрес сотрудники патрульно-постовой службы на месте происшествия никого не обнаружили, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.
От очевидцев, которые и вызвали полицию, было принято заявление. Из медучреждений по данному факту никто не обращался. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
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