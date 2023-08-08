В Новосибирской области столкнулись «Тойота» и «Мазда»: пострадала девушка

В Новосибирской области на трассе возле Черепаново столкнулись две иномарки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области на трассе возле Черепаново столкнулись две иномарки. Оба автомобиля слетели с дороги после ДТП. Авария случилась днем во вторник, 8 августа.

— Около 16:10 42-летний водитель автомобиля «Тойота Рав4» ехал по трассе со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «Мазда», за рулем которого был 28-летний водитель, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадала пассажирка «Мазды» — 26-летняя девушка. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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