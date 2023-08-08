В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила мотоциклиста

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 8 августа, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen Polo сбил мотоциклиста у дома № 17 на проспекте Карла Маркса. Они утверждают, что водитель двухколесного транспортного средства серьезно пострадал.

− На месте аварии работает экипаж ДПС, − говорится в публикации.

По вине кого произошло ДТП – не уточняется. В Госавтоинспекции пока никак не прокомментировали произошедшее.

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