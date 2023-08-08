«Мир предсказания манил с самого детства»: актриса Мария Шумакова продает курс по картам таро за 300 тысяч рублей

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова анонсировала выпуск собственного курса по картам таро.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Актриса из Новосибирска Мария Шумакова анонсировала выпуск собственного курса по картам таро. Тариф VIP в нем стоит 300 тысяч рублей.
− Впервые я взяла колоду таро в руки, когда мне было 8 лет. Моя прабабушка по отцовской линии была цыганкой и мир предсказания манил меня с самого детства. В 30 лет мне удалось систематизировать полученные знания, и теперь я рада поделиться с вами опытом, − написала звезда сериала «Сладкая жизнь» на сайте курса.
Актриса пообещала научить делать расклады на любовь, деньги и здоровье. А еще заявила, что информацию, которой она владеет, нельзя найти на просторах интернета. По словам Марии, уже через месяц покупатели курса смогут предсказывать ближайшее и дальнее будущее.
Всего есть три тарифа. Первый – «Основы таро», состоит из девяти уроков и стоит 10 тысяч рублей. Второй, за 15 тысяч, предлагает вдобавок доступ в закрытый чат с обратной связью от автора курса. И, наконец, тариф «Основы таро VIP» за 300 тысяч рублей включает в себя различные бонусы. Среди них − персональный чат с Марией Шумаковой.
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