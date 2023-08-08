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НовостиОбщество8 августа 2023 12:33

«Мир предсказания манил с самого детства»: актриса Мария Шумакова продает курс по картам таро за 300 тысяч рублей

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова продает курс по картам таро за 300 тысяч
Анастасия ХРОМЫХ
Актриса из Новосибирска Мария Шумакова анонсировала выпуск собственного курса по картам таро.

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова анонсировала выпуск собственного курса по картам таро.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса из Новосибирска Мария Шумакова анонсировала выпуск собственного курса по картам таро. Тариф VIP в нем стоит 300 тысяч рублей.

− Впервые я взяла колоду таро в руки, когда мне было 8 лет. Моя прабабушка по отцовской линии была цыганкой и мир предсказания манил меня с самого детства. В 30 лет мне удалось систематизировать полученные знания, и теперь я рада поделиться с вами опытом, − написала звезда сериала «Сладкая жизнь» на сайте курса.

Актриса пообещала научить делать расклады на любовь, деньги и здоровье. А еще заявила, что информацию, которой она владеет, нельзя найти на просторах интернета. По словам Марии, уже через месяц покупатели курса смогут предсказывать ближайшее и дальнее будущее.

Всего есть три тарифа. Первый – «Основы таро», состоит из девяти уроков и стоит 10 тысяч рублей. Второй, за 15 тысяч, предлагает вдобавок доступ в закрытый чат с обратной связью от автора курса. И, наконец, тариф «Основы таро VIP» за 300 тысяч рублей включает в себя различные бонусы. Среди них − персональный чат с Марией Шумаковой.

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