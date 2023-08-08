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НовостиОбщество8 августа 2023 11:58

Можно рассмотреть каждый кратер: астрофотограф из Новосибирска сделал впечатляющий снимок Луны

Астрофотограф из Новосибирска сделал впечатляющий снимок Луны
Анастасия ХРОМЫХ
Кадр получился настолько детальным, что можно рассмотреть каждый кратер. Фото: Алексей Поляков

Кадр получился настолько детальным, что можно рассмотреть каждый кратер. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков не перестает удивлять своими космическими снимками. На этот раз сибиряк запечатлел Сатурн со спутниками и часть Луны.

Полученные кадры Алексей опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

− Сегодня ночью атмосфера расщедрилась на вполне приличный сиинг! – написал астрофотограф.

На первом фото можно увидеть Сатурн и несколько окружавших его точек. Алексей объяснил, что это спутники Титан, Тефия, Рея и Диона.

Сибиряк запечатлел Сатурн со спутниками. Фото: Алексей Поляков

Сибиряк запечатлел Сатурн со спутниками. Фото: Алексей Поляков

На другом снимке – поверхность Луны. Кадр получился настолько детальным, что можно рассмотреть каждый кратер.

Детализация поражает! Фото: Алексей Поляков

Детализация поражает! Фото: Алексей Поляков

− Снимал у себя возле дома на Есенина. Использовал фототелескоп, − поделился с КП-Новосибирск Алексей Поляков.

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