Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья

По итогам 7 месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области сохраняется тенденция значительного роста объема вводимого жилья — по итогам 7 месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, ранее, по итогам 2022 года в регионе было введено 2, 2 миллиона квадратов жилья, или 111, 9% к 2021 году. Предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2, 450 миллионов квадратных метров. На данный момент за 7 месяцев уже введено более 1, 7 миллиона квадратных метров. В общем объеме введенного жилья 74% — это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства.

— Объемы строительства в регионе колоссальные — и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей в объеме жилищного строительства удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию, — подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр строительства Новосибирской области напомнил, что повышение доступности жилья для граждан — одно из поручений главы государства Владимира Путина: Указ Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год и улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. При этом Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым перед строительным сообществом и органами власти региона поставлена задача — параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей.

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