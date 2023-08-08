Две пьяные женщины устроили скандал в поезде Новокузнецк-Новосибирск

На станции Белово к поезду прибыл наряд полиции.
Фото: Александр РОГОЗА
Двух кемеровчанок привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка в поезде. Женщины устроили скандал по пути из Новокузнецка в Новосибирск.
В центре истории оказались 47-летняя и 39-летняя жительницы Междуреченска. Сначала дамы употребляли спиртное в вагоне-ресторане. После они вернулись на свои места и начали вызывающе себя вести. Параллельно женщины ругались матом.
На станции Белово к поезду прибыл наряд полиции. В отношении правонарушительниц составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
− Прохождение медицинского освидетельствования у 39-летней гражданки показало состояние легкого опьянения, а ее 47-летняя попутчица от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, − сообщили в УТ МВД России по СФО.
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