Две пьяные женщины устроили скандал в поезде Новокузнецк-Новосибирск

На станции Белово к поезду прибыл наряд полиции. Фото: Александр РОГОЗА

Двух кемеровчанок привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка в поезде. Женщины устроили скандал по пути из Новокузнецка в Новосибирск.

В центре истории оказались 47-летняя и 39-летняя жительницы Междуреченска. Сначала дамы употребляли спиртное в вагоне-ресторане. После они вернулись на свои места и начали вызывающе себя вести. Параллельно женщины ругались матом.

На станции Белово к поезду прибыл наряд полиции. В отношении правонарушительниц составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

− Прохождение медицинского освидетельствования у 39-летней гражданки показало состояние легкого опьянения, а ее 47-летняя попутчица от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, − сообщили в УТ МВД России по СФО.

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