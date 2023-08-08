Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как правильно заваривать чай

Диетолог Анжелика Дюваль раскрыла нюансы правильного заваривания чая. Фото: Александр ГЛУЗ

Диетолог Анжелика Дюваль раскрыла нюансы правильного заваривания чая. Советами эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Многие привыкли заваривать чай кипятком. Однако, по словам диетолога, лучше использовать воду, температура которой достигает 80 градусов. Дело в том, что так жидкость будет более бережно относиться к чайным листьям, позволяя им раскрыть свои вкус и аромат.

− Чтобы сохранить вкус чая, не заваривайте его кипятком. Сначала кипятком обдается чайник: лучше выбрать стеклянный, керамический или глиняный − такая посуда усилит вкус и аромат чая, − отметила Анжелика Дюваль.

После этого нужно буквально на пару секунд залить заварку кипятком. Как только вода полностью покроет листья, необходимо слить жидкость. Далее следует повторно залить воду температурой 80 градусов.

Диетолог подчеркнула, что на первом этапе происходит некая дезинфекция. Потом вкус напитка начинает постепенно раскрываться.

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