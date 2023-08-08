В Новосибирске школьница жестко избила сверстницу: это попало на видео

В Новосибирске школьница избила сверстницу в Заельцовском районе. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске школьница избила сверстницу в Заельцовском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Это не все участники конфликта. Больше 10 человек не попали в кадр. Большинство из них мальчики от 7 до 13 лет, девочки все старше 11-12. Просто стояли и наблюдали. Что с этим миром не так? Откуда столько злости и жестокости? Эта компания организовалась ещё в начале лета. Чем дальше, тем безнаказанно они себя чувствуют, — сообщают очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах ролика видно, как одна девочка начинает избивать по лицу другую. Остальные дети стоят и смотрят на происходящее.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что пока что информации по данному факту нет.

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