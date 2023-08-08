«Пугал вирусами в телефоне»: в Новосибирске мошенник получил 5 лет колонии за обманутых пенсионерок

Подсудимый обманул трех пенсионерок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 28-летний мошенник-рецидивист обманул трех пенсионерок под предлогом проверки качества интернета. Суд дал ему реальный срок, подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Вечером 25 сентября подсудимый пришел в дом по улице Бориса Богаткова, 247 и предложил 65-летней пенсионерке проверить настройки на телевидении, подключить дополнительные опции цифрового ТВ. Под видом сотрудника интернет-провайдера он проник в квартиру и залез в шкаф, пока хозяйка вышла из комнаты. Добычей подсудимого стали цепь, кулон и образок из золота, а также банковская карта.

На следующий день мошенник постучался в квартиру 67-летней пенсионерки на проспекте Дзержинского,3 и предложил пенсионерке проверить интернет. Он напугал пожилую женщину, что ее смартфон якобы заражен вирусом и под предлогом проверки забрал смартфон и банковскую карту.

Днем 3 октября подсудимый пришел к хозяйке квартиры по улице Жемчужная, 32, предложил проверить интернет. Пока 85-летняя пенсионерка была в другой комнате, он забрал 16 тысяч рублей из кошелька, ноутбук и смартфон. Общая сумма ущерба от всех преступлений составила более 81 тысячи рублей.

- Задержанный признал вину, был неоднократно судим за мошенничество и кражи. Дзержинский районный суд назначил 2 года лишения свободы, присоединил наказание Пермского районного суда и окончательно назначил подсудимому 5 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова. – Приговор в законную силу не вступил.

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