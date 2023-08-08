Новосибирцев предупредили: МУП «САХ» будет вести прием по новому адресу

Фото: Пресс-служба МУП «САХ»

С 10 августа 2023 года региональный оператор МУП «САХ» будет вести прием потребителей по новому адресу: город Новосибирск, ул. Романова, 39 (вход в административную часть здания со стороны ул. Романова, 2-й этаж).

График работы прежний: с понедельника по четверг специалисты осуществляют прием физических и юридических лиц с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00, без перерыва на обед.

Фото: Пресс-служба МУП «САХ»

Номера телефонов остаются прежними.

Диспетчерская служба работает без выходных с 8.00 до 20.00. По номеру телефона (383) 363-04-22 можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно накопленных отходов, а также сообщить о нарушении ритмичности вывоза твердых коммунальных отходов.

Уточнить начисления по лицевому счету, задать вопросы, связанные с перерасчетом или внесением корректировок, можно по номеру телефона call-центра абонентской службы (383) 363-04-11. Операторы принимают звонки с 8.00 до 20.00 ежедневно, включая выходные дни.

Фото: Пресс-служба МУП «САХ»

Получить консультацию по любому интересующему вопросу можно в социальной сети ВК: https://vk.com/mupcax_nsk. В рабочие дни специалисты ответят в день обращения.

Актуальные новости о деятельности регионального оператора размещаются в официальном телеграм-канале: https://t.me/CAX_54.