«Не любит уток и смотрит новости»: новосибирские спасатели показали кошку-талисман пожарного катера

Машка активно принимает участие в работе спасателей. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Во вторник, 8 августа, отмечают Всемирный день кошек. По этому случаю сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области показали талисман пожарного катера – кошку по кличке Машка.

Бело-серая красотка активно принимает участие в работе спасателей. Так, Машка облюбовала рабочий перрон – она сидит на нем и внимательно смотрит по сторонам, оценивая обстановку на водном объекте.

А еще кошка с удовольствием смотрит новости со своими боевыми товарищами.

Машка - талисман бойцов пожарного катера. Фото: ГУ МЧС России по НСО

− Утки ее, как видите, интересуют не очень, а вот новости смотрит регулярно, − рассказали в МЧС.

Там добавили, что под контролем Машки − не только пожарный катер, но и вся река Обь.

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