В Новосибирской области за 2023 год выявлено две финансовые пирамиды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за 2023 год выявлено две финансовые пирамиды, а также 13 финансовых нелегалов. Такие данные приводит Сибирское ГУ Банка России.

Так, в регионе восемь организаций оказались нелегальными кредиторами, еще три — незаконно использовали лейбл другой микрокредитной организации и ломбарда.

— В Новосибирской области также было выявлено две финансовые пирамиды. В первом случае мошенники предлагали вкладывать деньги в криптовалюту, хотя по сути с ней не работали, — рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. — А во втором предлагали вкладывать деньги в «сверхдоходные активы».

Еще пять организаций незаконно выдавали займы под видом ломбардов. Только, в отличие от настоящих ломбардов, не заключали с клиентами договоров и не выдавали залоговый билет.

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