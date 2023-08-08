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НовостиЗдоровье8 августа 2023 9:28

В Международный день офтальмологии рассказываем 5 необычных фактов о зрении

Международный день офтальмологии отмечают 8 августа
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

В Международный день офтальмологии рассказываем 5 необычных фактов о человеческом зрении:

• Вы не сможете чихнуть с открытыми глазами.

• Женщины моргают примерно в два раза чаще мужчин.

• Глаз способен различать до 500 оттенков серого.

• Каждый 12-й мужчина - дальтоник. Дальтонизм передается по наследству от матери к сыну.

• Глазные мышцы постоянно совершают микродвижения, они самые активные в человеческом теле.

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