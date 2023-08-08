Приучал собаку к выстрелам: новосибирский охотник получил условный срок за изготовление оружия

В Новосибирске судили охотника, который незаконно изготавливал оружие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судили охотника, который незаконно изготавливал оружие. По словам 55-летнего мужчины, он использовал изделия, чтобы приучить к выстрелам собаку охотничьей породы.

В период с 2020 года по июнь 2022-го новосибирец покупал, хранил и перевозил основные части огнестрельного оружия. Также он хранил у себя разные виды патронов. Своими руками мужчина изготовил три экземпляра оружия, среди которых было два пистолета.

В отношении жителя Новосибирска возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка орудия, основных частей огнестрельного орудия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление орудия).

− В судебном заседании он полностью признал вину в совершенных преступлениях и указал, что является охотником и у него всегда имелась тяга к созданию оружия, которое он использовал с целью приучения к выстрелам собаку охотничьей породы, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге охотнику дали 6,5 лет лишения свободы условно и выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением и ношением оружия на срок 3 года.

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