Под Новосибирском подростку, убившему 17-летнюю сестру колуном, продлили арест

Обвиняемому в убийстве сестры продлили арест. Фото: Мария НОВИКОВА

Искитимский районный суд Новосибирской области продлил арест несовершеннолетнему, обвиняемому в убийстве 17-летней сводной сестры.

— Постановлением Искитимского районного суда продлен срок содержания под стражей до 9 октября 2023 года в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве, — передает группа Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Трагедия случилась 9 мая 2023 года — колуном искитимец нанес сводной сестре несовместимые с жизнью травмы. Он был приемным ребенком в семье. Тогда как девочка являлась родной дочерью отцу. Знакомая многодетной семьи рассказывала КП-Новосибирск подробности чудовищного преступления.

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