«Хочет записать свою песню»: новосибирская школьница выиграла тысячу долларов в международном вокальном конкурсе

Яна Тен разделила второе место с представителем Армении. Фото: «ВИТЕБСК-2023»

В Белоруссии прошел Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2023». В нем приняла участие жительница Новосибирска Яна Тен. Талантливая 17-летняя школьница заняла второе место и получила специальный приз.

За победу боролись 18 юных исполнителей из разных стран. Были участники из России, Армении, Грузии, Казахстана.

Сейчас школьница записывает собственную песню. Фото: предоставлено мамой Яны

Яна Тен разделила второе место с представителем Армении Анаитом Галстяном. Также школьнице вручили спецприз Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

КП-Новосибирск связалась с мамой девушки и узнала, как она попала на конкурс.

Сибирячка серьезно готовилась к выступлению. Фото: предоставлено мамой Яны

− Отбор проходит в России, подаются заявки со всей страны. И потом из всех заявок отбирают определенное количество участников. В этом году было 13. Мы приехали в Москву на отборочный тур. На этом отборочном туре выбирали одного ребенка, который поедет в Белоруссию. На самом деле, мы ни на что не рассчитывали. Все время хотели попасть на конкурс, но не получалось из-за большой загрузки. В этом году мы впервые подали заявку на участие. И сразу такой результат, − поделилась с КП-Новосибирск мама Яны.

Сибирячка серьезно готовилась к выступлению. Занималась с хореографом, специально для выступления ей сшили костюм.

За второе место Яна получила денежный приз − тысячу долларов. Фото: предоставлено мамой Яны

За второе место Яна получила денежный приз − тысячу долларов. Часть суммы она отдала педагогу, оставшуюся часть еще не потратила. Как рассказывает мама Яны, она пишет сейчас свою песню и хотела бы потратить сумму на хорошую студийную запись и, возможно, съемки клипа.

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