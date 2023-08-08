Под Новосибирском 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

Ночью 8 августа в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Ночью 8 августа в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 19-летний парень, управляющий кроссовером Hyundai Creta, сбил мужчину-пешехода. От полученных травм сибиряк скончался на месте.

Все случилось примерно в 03:20. Водитель иномарки двигался по автодороге К-16 «Тогучин-Карпысак» со стороны автодороги Р-255 в сторону деревни Бартаевка. На первом километре молодой человек наехал на пешехода. Как уточнили в Госавтоинспекции по региону, мужчина шел по проезжей части во встречном направлении.

− В результате дорожно-транспортного происшествия скончался пешеход − мужчина на вид 50 лет, личность устанавливается. Известно, что в момент ДТП на верхней одежде пешего участника отсутствовали световозвращающие элементы, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП со смертельным исходом. Кстати, выяснилось, что у водителя был стаж вождения менее одного года.

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