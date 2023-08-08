«Когда очнулся - лежал на дороге»: новосибирцу отказали в возбуждении уголовного дела после серьезного ДТП

После аварии Сергей попал в больницу. Фото: предоставлено Сергеем Комалтыновым

В Новосибирске год не возбуждают уголовное дело после ДТП в Первомайском районе. В авто Сергея Комалтынов на всей скорости влетела иномарка. Все произошло 22 июля 2022 года.

- Я выезжал с улицы Звездной. Поехал в сторону города и поехал на разворот в сторону Бердска. Для этого перестроился в крайний левый ряд. В этот момент почувствовал удар и когда очнулся, то лежал на дороге, - рассказал КП-Новосибирск Сергей, пострадавший.

По словам мужчины, очевидцы пытались помочь ему, вызвали скорую и сразу сказали, мол, водитель иномарки неадекватный.

- Получается, я врезался в разделительные бетонные блоки на дороге. Меня забрали в больницу и диагностировали перелом руки, сотрясение, перелом носа и три перелома тазовых костей. Три месяца лежал в больнице, потом еще дома. Комиссия признала мои травмы тяжкими, - объясняет пострадавший.

Сам Сергей говорит, что виновник аварии был пьян. Освидетельствование было на месте ДТП. Нашли свидетеля, к которому в видеорегистратор попал водитель иномарки. Там видно, как быстро он едет.

- Скорость была больше 100 километров в час, при ограничении 60. В итоге прошел год, а уголовное дело так и не возбудили. ДТП произошло под камерами, сначала говорили, что оно не попало в их поле зрения, потому что она не работала. Потом сказали, что камера работает, но иномарку якобы она не зафиксировала. В связи с этим нам и отказывали в возбуждении уголовного дела, - подытоживает новосибирец. – Скорость тоже не могут установить, вот и отказывают в возбуждении дела.

Автомобиль Сергея восстановлению не подлежит. Сейчас предстоит еще одна экспертиза, которая покажет, как произошло ДТП.

- Сергей получил тяжелые травмы. Фактически то, что он вообще остался жив, является чудом, если оценить состояние его автомобиля после аварии. В ходе ДТП пострадали и автомобили других людей. Очевидцы и свидетели говорят, что водитель иномарки ехал с высокой скоростью и был пьян. Он въехал в заднюю часть автомобиля Сергея. Органы полиции отказывают в возбуждении уголовного дела. Мы планируем в ближайшее время записаться на личный прием к прокурору Новосибирской области и донести до него ситуацию, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Заковряшин, представитель потерпевшего, адвокат адвокатской палаты Новосибирской области.

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