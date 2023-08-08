Более 700 тысяч рублей потратят на разработку бренда НГУЭУ в Новосибирске

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) планирует разработать собственный бренд. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) планирует разработать собственный бренд. На это вуз готов потратить 714 тысяч рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заявки принимают до 15 августа. Исполнитель должен оказать услугу до 30 декабря 2023 года.

Как говорится в описании предмета закупки, работа должна быть разделена на три этапа. Первый – проанализировать рынок и целевую аудиторию. Под этим подразумевается проведение опросов фокус-групп.

Второй этап – разработать позиционирование и коммуникационные сообщения. Здесь предстоит придумать миссию и ценности бренда, разработать слоган и так далее.

И, наконец, третий этап – разработать визуальную идентификацию. Речь о логотипе, визитках, фирменном шрифте и цветах, дизайн-шаблоне для оформления аккаунтов в соцсетях.

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