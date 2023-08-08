В Новосибирске завершились поиски мужчины с прищуренным левым глазом

Поиски 51-летнего мужчины с прищуренным левым глазом завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 51-летнего мужчины с прищуренным левым глазом завершились в Новосибирске. Пропавшего нашли живым, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

− Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты! – написали в группе ПСО в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, мужчина перестал выходить на связь с 30 июля. Выяснилось, что он должен был отправиться из Новосибирска в родной Нижневартовск. Однако по пути пропал.

Волонтеры подключились к поискам 6 августа. К счастью, исход оказался благополучным.

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