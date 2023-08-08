В Новосибирской области прокуратура добивается отставки главы Убинского района

Прокуратура подала в суд с требованием отстранить от должности Олега Конюка. Фото: Администрация Убинского района

Главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка могут досрочно отстранить от должности в связи с утратой доверия. Прокурор района обратился с иском в Барабинский районный суд.

Во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства выяснилось, что Конюк в 2015 и 2016 годах принял на работу своих родственников и выписывал им премии.

— Прокурор направил в местный совет депутатов представление об увольнении главы района. С решением депутатов о том, что отстранять Конюка от должности, он не согласен, поэтому обратился с иском в суд, — сообщили КП-Новосибирск в областной прокуратуре.

Напомним, ранее Олег Конюк уже был судим за браконьерство. В 2018 году его оштрафовали на 880 тысяч рублей за убийство лосихи и двух лосят. Сначала его оправдали, но потом областной суд отменил это решение и снова назначил штраф в 800 тысяч. Оплатил его Конюк только тогда, когда ему пригрозили реальным сроком. Из-за браконьерства его уволили, но в августе 2022 года снова избрали главой Убинского района.

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