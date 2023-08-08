В Новосибирской области промышленное производство прирастает темпами выше среднероссийских

Губернатор Андрей Травников посетил обновленный производственный корпус завода «ЭЛСИБ». Фото: правительство НСО

В Новосибирской области состоялось открытие обновленного производственного корпуса завода «ЭЛСИБ». В мероприятии принял участие губернатор региона Андрей Травников. Он ознакомился с текущим состоянием дел на предприятии, а также пообщался с сотрудниками завода.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что промышленность в регионе развивается в соответствии с теми задачами, которые были определены несколько лет назад.

− Который год подряд наше обрабатывающее производство прирастает темпами выше, чем в среднем по стране. На это не повлияла ни пандемия, ни санкции и ограничения. Масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий, − отметил Андрей Травников.

В пример губернатор привел такие предприятия, как «ЭЛСИБ» (энергетическое машиностроение), ПФК «Обновление» (фармацевтика), «Элтекс» (радиоэлектроника), завод имени Кузьмина (металлургия), а также «Продмаш» (аграрное машиностроение).

− Это – подтверждение верности нашей промышленной и инвестиционной политики, мер поддержки образовательного комплекса, потому что многие решения принимаются благодаря тому, что у нас хорошая образовательная база и квалифицированные кадры. Мы продолжаем реализовывать стратегию – развиваться быстрее, чем все остальные, − высказался глава региона.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100,3% к уровню 2021 года. Примечательно, что среднероссийский показатель за аналогичный период – 99,4%. Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют обрабатывающие производства.

Андрей Травников назвал завод «ЭЛСИБ» гордостью Новосибирской области. Гендиректор машиностроительного предприятия Дмитрий Безмельницын поблагодарил правительство за поддержку и отметил, что их финансовые показатели растут. Также он рассказал о географии поставок – это все регионы России и дальнее зарубежье.

Стоит отметить, что сегодня в регионе реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденная постановлением правительства НСО. Также предприятия могут воспользоваться поддержкой Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.

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