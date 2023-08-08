В Новосибирске на стройке Восточного обхода планируют использовать золошлак

Восточный обход Новосибирска планируют строить из золошлаков. Фото: Пресс-служба СГК.
В Новосибирске при строительстве Восточного обхода планируют использовать отходы ТЭЦ-5. Этот проект свяжет три крупные развязки Новосибирска и выезд из города, минуя загруженные трассы.
— Золошлаки могут использовать при возведении нижней части насыпи дорожного полотна, поскольку рядом нет карьеров с пригодным естественным грунтом, — сообщает пресс-служба СГК.
Смесь золошлаков и цемента применяют и для реконструкции трасс. Этот крепкий монолит выдерживает нагрузки и снижает стоимость капитального ремонта дороги. В августе 2023 года технологию протестируют в Алтайском крае на участке трассы Павловск — Топчиха.
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