Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие в «Дне поля - 2023»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Организатором мероприятия выступило министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Новосибирской области.

Мероприятие традиционно проходило на площадке учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского государственного аграрного университета. Участниками «Дня поля Новосибирской области-2023» стали более 100 компаний сибирского региона. Вниманию гостей была представлена экспозиция современной сельскохозяйственной техники, выставка продукции компаний-производителей, дистрибьюторов агрохимической продукции, а также животноводческих хозяйств.

Банк Уралсиб принимал гостей и посетителей агропромышленного форума на специально организованной локации. Сотрудники банка консультировали предпринимателей и представителей компаний агробизнеса по вопросам эквайринга, овердрафта, лизинга, расчетно-кассового обслуживания. Посетители смогли получить ответы на вопросы о программах кредитования и специальных акциях Уралсиба. Банк Уралсиб развивает сотрудничество с разными отраслями экономики, включая сельское хозяйство, разрабатывает специальные тарифы и пакетные предложения. Сегодня в банке действует тариф на расчетно-кассовое обслуживание «Агробизнес» и льготная программа кредитования с господдержкой. За время работы выставки банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

- Сегодня банк предлагает конкурентоспособные услуги и продукты для самых разных отраслей, и, в том числе, предприятиям агропромышленного комплекса. Мы готовы выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с нашими потенциальными клиентами, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

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