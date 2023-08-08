«Подарите себе оазис»: в Новосибирске продают коттедж с фонтаном за 45 миллионов рублей

За коттедж продавец просит 45 миллионов рублей. Фото: N1.ru

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж на улице Воинской за 45 миллионов рублей. Объявление появилось на N1.ru. Площадь дома — 484 квадратных метра, на участке есть свой сад с беседкой и даже фонтан.

На участке есть свой собственный сад с фонтанчиком. Фото: N1.ru

— Построен с любовью, продуманно, с соблюдением всех канонов строительства. Полноценный кирпич, высокие потолки, большие окна, удобная планировка. Есть собственный сад с яблонями, вишнями, цветником и даже фонтаном. Подарите себе оазис в пыльном городе, — пишет продавец.

А внутри - богатая отделка. Фото: N1.ru

На втором этаже коттеджа расположены четыре спальни, гардеробная и выход на террасу. В подвале обустроен бассейн, сауна, комната отдыха с бильярдом и теннисным столом и погреб.

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