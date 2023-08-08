Дорога на улице Чигорина в Новосибирске будет перекрыта до 22 августа

Ремонтные работы продлили еще на месяц. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Проезд по улице Чигорина на левом берегу Новосибирска будет закрыт до 22 августа. В июле перекрыли для авто и общественного транспорта участок возле здания на Комсомольской, 31а.

— Это связано с проведением аварийного ремонта на трассе. Из-за него временно изменены маршруты четырех автобусов, — сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Так, автобус №96 на участке от улицы Оловозаводской до улицы Герцена будет ехать по Тюменской и Комсомольской. По тем же улицам будет проезжать автобус №9 на участке от улицы Аникина до улицы Герцена.

Автобус № 12 на участке от улицы Герцена до улицы Оловозаводской будет так же проезжать по Комсомольской и Тюменской. Автобус № 43 на участке от улицы Герцена до улицы Урманова будет ехать по Комсомольской, Тюменской, Оловозаводской и Обогатительной.

Напомним, дорогу планировали перекрыть только на две недели, с 4 по 18 июля, однако работы затянулись.

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