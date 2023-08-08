Новосибирск занял пятое место среди городов по вводу жилья в 2022 году

В целом на одного человека в Новосибирске приходится 28,4 квадратных метра жилья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирск вошел в топ-5 в рейтинге городов по вводу жилья в 2022 году. Об этом сообщили РИА Новости.

Первое место в рейтинге заняла Москва — там сдали в эксплуатацию 6,8 млн квадратных метров жилплощади. На втором месте разместился Санкт-Петербург (3,4 млн кв.м.), далее идут Краснодар (3 млн кв.м.), Екатеринбург (1,5 млн кв.м.). Замыкает пятерку Новосибирск — в нем сдали 1,3 млн квадратов.

Но темпы роста по вводу жилья в Новосибирске снизились за год на 17,3%. Также, по данным рейтинга, на одного человека в столице Сибири приходится 0,79 квадратных метров в новостройках — по этому показателю город занял 24-е место. В целом на одного жителя Новосибирска во всех домах приходится 28,4 квадрата жилплощади.

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