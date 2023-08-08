К дому-памятнику в Новосибирске проведут центральное отопление

Сейчас работы по строительству сети к дому вышли на последний этап. Фото: пресс-служба СГК.

В двухэтажный дом-памятник на улице Сибревкома, 18 проведут отопление. В ноябре 2023 года его подключат к теплоснабжению от ТЭЦ-2.

— Здание бывшего городского доходного дома Ново-Николаевска начала 20 века, получит возможность подключиться к городским коммуникациям. Сейчас теплоснабжение обеспечивает электрокотел, а раньше в доме было печное отопление, — сообщает пресс-служба СГК.

Дом будет подключен по трубопроводу от тепломагистрали по Серебренниковской. До конца сентября бригада должна построить 41-метровый отрезок тепловой сети, а также тепловую камеру и дренажный колодец. Из-за этого с 7 августа по 30 сентября проезд по улице Серебренниковской сузят на 5 метров.

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