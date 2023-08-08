Закрывает лапками мордочку: в Новосибирском зоопарке появился 11-месячный стеснительный котенок пумы

В Новосибирском зоопарке появился новый житель — 11-месячный котенок канадской пумы. Фото: Анна НОВИКОВА
В Новосибирском зоопарке появился новый житель — 11-месячный котенок канадской пумы. И уже успел попасть в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.
Малыш еще пока стесняется папарацци, и, завидев камеру, закрывает мордочку лапами. Часто его можно застать за любимым кошачьим занятием — сном. Не упускает возможности хвостатый и понежится на солнце, пока погода радует сибиряков теплом.
На днях к нему должна приехать соседка. Пока что кошечка живет с родителями в барнаульском зоопарке.
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