Закрывает лапками мордочку: в Новосибирском зоопарке появился 11-месячный стеснительный котенок пумы

В Новосибирском зоопарке появился новый житель — 11-месячный котенок канадской пумы. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке появился новый житель — 11-месячный котенок канадской пумы. И уже успел попасть в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

Малыш еще пока стесняется папарацци, и, завидев камеру, закрывает мордочку лапами. Часто его можно застать за любимым кошачьим занятием — сном. Не упускает возможности хвостатый и понежится на солнце, пока погода радует сибиряков теплом.

На днях к нему должна приехать соседка. Пока что кошечка живет с родителями в барнаульском зоопарке.

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