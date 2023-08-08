Психолог рассказала, почему зрители нарушают этикет в театре

Гештальт-терапевт рассказала, что заставляет зрителей в театре периодически забывать о правилах этикета, касающихся использования мобильников.

Гештальт-терапевт Зоя Титкова рассказала, что заставляет зрителей в театре периодически забывать о правилах этикета, касающихся использования мобильников. Ведь зачастую можно увидеть, как люди начинают снимать действие на сцене прямо посередине спектакля. Не задумываясь при этом о том, что они мешают другим зрителям. Специалист считает, что дело в жажде самоутверждения, для удовлетворения которой соцсети — инструмент.

— Одна из причин выкладывать свою личную жизнь в социальные сети — это самоутверждение и ожидание психологических поглаживаний от социума, — пояснила изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» гештальт-терапевт Зоя Титкова. — «Смотрите, какой я молодец! Пошёл вчера в театр!» — как бы говорит нам человек. И в этом, разумеется, нет ничего странного — в наше время публичности-то. Другое дело, что люди мешают другим людям, но сегодня — эра индивидуализма, поэтому такие вопросы никого сильно не тревожат.

Согласно театральному этикету, снимать действие на сцене можно только с разрешения самого театра. Везде снимать можно только поклоны.

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