Под Новосибирском путепровод у Гусиного брода отремонтируют за 143 миллиона рублей

Итоги аукциона подведут 10 августа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области начались поиски подрядчика, который капитально отремонтирует путепровод рядом с селом Гусиный Брод. За работы готовы заплатить 143 миллиона рублей.
— Сооружение построили в 1973 году, находится он недалеко от моста через реку Издревая. Подрядчик должен заменить балки двух пролётных строений, обновить гидроизоляцию и дорожную одежду, барьерное ограждение, промежуточные и береговые опоры, — сообщается на сайте ТУАД.
Итоги аукциона подведут 10 августа. Ввести в эксплуатацию готовую транспортную развязку планируют 10 августа.
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