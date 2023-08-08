Под Новосибирском путепровод у Гусиного брода отремонтируют за 143 миллиона рублей

Итоги аукциона подведут 10 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области начались поиски подрядчика, который капитально отремонтирует путепровод рядом с селом Гусиный Брод. За работы готовы заплатить 143 миллиона рублей.

— Сооружение построили в 1973 году, находится он недалеко от моста через реку Издревая. Подрядчик должен заменить балки двух пролётных строений, обновить гидроизоляцию и дорожную одежду, барьерное ограждение, промежуточные и береговые опоры, — сообщается на сайте ТУАД.

Итоги аукциона подведут 10 августа. Ввести в эксплуатацию готовую транспортную развязку планируют 10 августа.

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