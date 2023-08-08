Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 0:39

Под Новосибирском путепровод у Гусиного брода отремонтируют за 143 миллиона рублей

Его сдадут в 2024 году
Надежда РЫЖКИНА
Итоги аукциона подведут 10 августа.

Итоги аукциона подведут 10 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области начались поиски подрядчика, который капитально отремонтирует путепровод рядом с селом Гусиный Брод. За работы готовы заплатить 143 миллиона рублей.

— Сооружение построили в 1973 году, находится он недалеко от моста через реку Издревая. Подрядчик должен заменить балки двух пролётных строений, обновить гидроизоляцию и дорожную одежду, барьерное ограждение, промежуточные и береговые опоры, — сообщается на сайте ТУАД.

Итоги аукциона подведут 10 августа. Ввести в эксплуатацию готовую транспортную развязку планируют 10 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер