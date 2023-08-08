Ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае составил 473, 1 миллион рублей

В Егорьевском районе Алтайского края ущерб от лесных пожаров составил 473,1 миллион рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Егорьевском районе Алтайского края ущерб от лесных пожаров составил 473,1 миллион рублей. Об этом сообщает региональное минприроды.

— Самые крупные лесные пожары произошли в Егорьевском районе. С 7 по 14 июня лес горел в Ракитском лесничестве, а с 19 по 29 июня — в Лебяжинском. Общая площадь пожаров составила 17 213, 7 га, — сообщает издание Amic. ru.

Причины пожаров на данный момент не установлены. В ведомстве заявили, что после происшествий было подано заявление в полицию.

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