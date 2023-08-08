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НовостиПроисшествия7 августа 2023 23:14

«Забирала покупки, но не платила»: уроженка Новосибирска похитила заказы на пункте выдачи маркетплейса, где работала

Уроженка Новосибирска похитила заказы на пункте выдачи маркетплейса, где работала
Галина СИМОНОВА
Уроженку Новосибирска задержали в городе Воскресенск Московской области.

Уроженку Новосибирска задержали в городе Воскресенск Московской области.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Уроженку Новосибирска задержали в городе Воскресенск Московской области. Ее обвиняют в хищении заказов одного крупного маркетплейса.

— В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего предпринимателя о хищении из пункта выдачи одного из крупных маркетплейсов 26 заказов. Сумма ущерба составила более 62 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД России по Московской области. — По подозрению в преступлении полицейскими была задержана 31-летняя уроженка Новосибирска. Женщина, работая в этом пункте, оформляла заказы на себя и забирала товары, не оплатив.

В отношении сибирячки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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