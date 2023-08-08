Экс-директор новосибирского НИИ туберкулеза не смог обжаловать приговор

В Новосибирске экс-директор НИИ туберкулеза Владимир Краснов не смог обжаловать приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске экс-директор НИИ туберкулеза Владимир Краснов не смог обжаловать приговор. Напомним, его обвиняют в растрате и превышении полномочий. Суд приговорил его к 4, 6 годам колонии общего режима.

— Окончательно назначено Владимиру Краснову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Краснова взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора.

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