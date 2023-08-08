Новосибирец разбил машину бывшей жены и окно в квартире тещи

В Новосибирске мужчина разбил машину своей бывшей жене, при этом угрожая ей расправой. Фото: ГВАРДИЯ

В Новосибирске мужчина разбил машину своей бывшей жене, при этом угрожая ей расправой. Инцидент случился ночью 7 августа.

— В дежурную часть позвонила женщина, проживающая в квартире на улице Авиастроителей. Она рассказала, что к ней домой, угрожая расправой, ломится бывший муж. Прибывший на место экипаж ГБР застал хулигана во дворе. Мужчина успел разбить стекла в машине своей бывшей супруги, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали, — сообщили в охранном агентстве ГВАРДИЯ.

Машине причинены повреждения на несколько сотен тысяч рублей. Фото: ГВАРДИЯ

Хулигана скрутили и передали полицейским. Но, как оказалось, на этом его выходки в тот день не закончились. Через несколько часов он пришел в квартиру уже к экс-теще: разбил ей камнем оконное стекло и сломал дверную ручку.

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