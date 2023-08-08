В Новосибирске полиция ищет пару, решившую заняться любовью в парке

В Новосибирске парочка решила привнести разнообразия в свою личную жизнь весьма нестандартным способом. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске парочка решила привнести разнообразия в свою личную жизнь весьма нестандартным способом. Молодые люди отправились гулять в парк, но не чтобы насладиться хорошей погодой, а чтобы…заняться там любовью.

Не смутил их при этом не собственный маленький ребенок в коляске, ни другие люди, гулявшие по аллее Березовой рощи. Ошарашенные новосибирцы засняли парочку на вид и выложили в соцсети, ролик появился в телеграм-канале «АСТ-54 black».

Парочку засняли на видео и выложили в сеть очевидцы. Фото: "АСТ-54"

А позже парочкой заинтересовалась и полиция. В областном МВД начали проверку по данному факту и устанавливают личности молодых людей, попавших в объектив камеры за интересным занятием.

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