В Новосибирске полиция ищет пару, решившую заняться любовью в парке

В Новосибирске парочка решила привнести разнообразия в свою личную жизнь весьма нестандартным способом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске парочка решила привнести разнообразия в свою личную жизнь весьма нестандартным способом. Молодые люди отправились гулять в парк, но не чтобы насладиться хорошей погодой, а чтобы…заняться там любовью.
Не смутил их при этом не собственный маленький ребенок в коляске, ни другие люди, гулявшие по аллее Березовой рощи. Ошарашенные новосибирцы засняли парочку на вид и выложили в соцсети, ролик появился в телеграм-канале «АСТ-54 black».
Парочку засняли на видео и выложили в сеть очевидцы. Фото: "АСТ-54"
А позже парочкой заинтересовалась и полиция. В областном МВД начали проверку по данному факту и устанавливают личности молодых людей, попавших в объектив камеры за интересным занятием.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер