«Жила семья с четырьмя детьми»: в Новосибирской области дотла горел частный дом

В городе Куйбышев Новосибирской области загорелся частный дом. Фото: Кадр из видео/НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».

В городе Куйбышев Новосибирской области загорелся частный дом. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть вечером в понедельник, 7 августа.

— В Куйбышеве на улице Невской горит дом, — сообщает паблик Вконтакте «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».

На кадрах ролика видно, что пламя полностью охватило и практически уничтожило деревянную постройку. О пострадавших в результате ЧП ничего не известно. В областном МЧС пожар пока не прокомментировали.

В комментариях под постом сибиряки написали, что в доме жила семья с детьми. И только чудом удалось избежать трагедии.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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