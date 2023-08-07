«Жила семья с четырьмя детьми»: в Новосибирской области дотла горел частный дом

В городе Куйбышев Новосибирской области загорелся частный дом. Фото: Кадр из видео/НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».
В городе Куйбышев Новосибирской области загорелся частный дом. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть вечером в понедельник, 7 августа.
— В Куйбышеве на улице Невской горит дом, — сообщает паблик Вконтакте «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».
На кадрах ролика видно, что пламя полностью охватило и практически уничтожило деревянную постройку. О пострадавших в результате ЧП ничего не известно. В областном МЧС пожар пока не прокомментировали.
В комментариях под постом сибиряки написали, что в доме жила семья с детьми. И только чудом удалось избежать трагедии.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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