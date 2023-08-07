В Новосибирске женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске «Мерседес» сбил школьника на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Мерседес» сбил школьника на самокате. ДТП случилось вечером в понедельник, 7 августа, в Дзержинском районе города.

— В 20:35 32-летняя женщина за рулем автомобиля Мерседес Бенц А200 ехала по улице 25 лет Октября в сторону улицы Авиастроителей. Напротив дома № 7 она сбила 8-летнего мальчика, переезжавшего через дорогу на самокате не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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