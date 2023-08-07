В Новосибирске нашли водителя Камаза, насмерть сбившего самокатчика

В Новосибирске нашли водителя Камаза, насмерть сбившего мужчину на электросамокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске нашли водителя Камаза, насмерть сбившего мужчину на электросамокате. Напомним, авария случилась на улице Ватутина вечером в понедельник, 7 августа.
— В 20:30 29-летний водитель Камаза ехал по улице Ватутина в сторону улицы Мира. Напротив дома № 38/1 на улице Ватутина водитель сбил 37-летнего мужчину на самокате, ехавшего в попутном направлении, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Самокатчик скончался от полученных травм на месте ДТП. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства выясняются.
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