В Новосибирской области 8 августа похолодает до +5 градусов

В Новосибирской области во вторник, 8 августа, может похолодать до +5 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области во вторник, 8 августа, может похолодать до +5 градусов. Такой прогноз дают синоптики. Значительное снижение температуры обещают и на последующие дни.

— Во вторник, 8 августа, ночью температура воздуха может опуститься до +11…+16, местами до +5… +10. Днем потеплеет до +24…+29 градусов. Погода ожидается облачная, преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшие дожди. Утром местами туманы, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду днем, местами порывы до 14 метров в секунду.

Возможное похолодание до +5 градусов ночью синоптики обещают и на 9-10 августа. Оба дня погода также ожидается пасмурной, местами возможны дожди и грозы. Днем температура будет достигать +18…+29 градусов.

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