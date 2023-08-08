Попотеем перед похолоданием: 8 августа в Новосибирске потеплеет до +28 градусов

В Новосибирске ближайшие дни еще будет очень жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед порой дождей и прохлады еще остаются солнечные деньки. 8 августа будет жарко, до +26…+28 градусов. Но ночью уже становится не так душно: в городе будет +14…+16, а в пригороде +11…+13.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью похолодает заметнее, до +5…+10 градусов, хотя в большинстве районов температура еще будет держаться на отметке +16 градусов. Днем обещают жару до +24…+29 градусов и солнце. По северо-востоку местами небольшие дожди, утром местами туманы.

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