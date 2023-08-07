В Новосибирске грузовик насмерть сбил самокатчика и уехал

В Новосибирске водитель грузовика насмерть сбил самокатчика и уехал. Фото: Яна АСТАХОВА

В Новосибирске водитель грузовика насмерть сбил самокатчика и уехал. ДТП произошло вечером в понедельник, 7 августа. Сейчас его ищет ГИБДД.

— В 20:30 по улице Ватутина в районе моста Бугринского столкнулись автомобиль Камаз (оранжевая кабина, оранжевый кузов) и электросамокат. Неустановленный водитель автомобиля Камаз скрылся с места ДТП, — сообщили в городской Госавтоинспекции. — Водитель самоката погиб на месте ДТП.

Госавтоинспекция города Новосибирска просит откликнуться очевидцев. Телефон дежурной части полка ДПС 232-23-21; 232-23-22; 232-23-21 или 112

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