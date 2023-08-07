Новосибирские следователи начали проверку после того, как поезд сбил пенсионерку

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирской области грузовой поезд сбил 77-летнюю пенсионерку. Фото: СКР на транспорте
Следователи начали проверку после того, как в Новосибирской области грузовой поезд сбил 77-летнюю пенсионерку. Напомним, ЧП произошло 7 августа 2023 года на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово.
— Грузовым поездом была смертельно травмирована 77-летняя женщина, которая переходила железнодорожные пути и не заметила приближающегося железнодорожного состава. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в Восточном МСУТ СКР на транспорте.
Доследственная проверка проводится по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движение и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас следователи осмотрели место происшествия, все обстоятельства случившегося выясняются.
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