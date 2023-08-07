«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске ищут 76-летнего пенсионера в синей жилетке

В Новосибирске ищут 76-летнего Анатолия Федоровича Данилкина. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 76-летнего Анатолия Федоровича Данилкина. Пенсионер пропал 2 августа в Октябрьском районе города.

— Пенсионер ушел в неизвестном направлении не вернулся, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 185 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, синяя жилетка, синие джинсы и серые туфли. На ориентировке размещено фото 10-летней давности.

Если вам известно что-нибудь от том, где сейчас может быть Анатолий Федорович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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