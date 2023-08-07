В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте. Фото: транспортная полиция Сибири
В понедельник, 7 августа, в районе остановочного пункта Учебный в Новосибирской области произошла трагедия. Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку, сообщили в УТ МВД России по СФО.
Все случилось на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.
− По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила безопасности при переходе железнодорожных путей, − отметили в транспортной полиции Сибири.
От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте.
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