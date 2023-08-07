В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте. Фото: транспортная полиция Сибири

В понедельник, 7 августа, в районе остановочного пункта Учебный в Новосибирской области произошла трагедия. Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Все случилось на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.

− По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила безопасности при переходе железнодорожных путей, − отметили в транспортной полиции Сибири.

От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber